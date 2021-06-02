Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад

Під час екскурсії у Стрийському районі Львівської області у середу загинув учень 6 класу зі Львова.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram, ДСНС Львівської області

Дослівно Садовий: "Під час екскурсії до с. Кам’янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в наслідок чого отримав травму, несумісну з життям".

Деталі: Разом з тим, у ДСНС Львівщини повідомили, що 2 червня о 11:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те що в с. Кам'янка в водоспаді тоне дитина.

До місця події негайно прибули рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили тіло та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег, де передали медикам, яка констатували смерть хлопчика.

Довідка: Кам'янський водоспад розташований в межах національного природного парку "Сколівські Бескиди".

Висота водоспаду — близько 7 м. Складається з одного каскаду, розділеного скельним виступом на два потоки.