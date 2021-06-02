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Кабмін дозволив платити пенсії готівкою до 2023 року

Середа, 2 червня 2021, 16:37

Кабмін скасував обов’язкове переведення виплат пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня.

Джерело: Укрпошта

Дослівно: "Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові №277 від 29 березня 2021 року.

Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через Укрпошту буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року".

Деталі: Зазначається, що основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, - неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень. Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами.

В той час як Укрпошта покриває 100% населених пунктів і може надати в тому числі і фінансові послуги всім без винятку українцям.

У компанії зазначили, що до 2023 року доставку пенсій готівкою додому продовжать здійснювати листоноші та відділення Укрпошти.

Подати заяву до ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії можна особисто, або відправивши пакет документів поштою.

Також діє гаряча лінія Укрпошти, куди пенсіонери можуть звертатися у разі, якщо їм відмовили у переведенні отримання пенсії через Укрпошту. Залишити заявку можна за телефоном +38 (044) 354-52-73 або надіслати електронним листом на адресу pv@ukrposhta.ua.

Що передувало: 29 березня Кабмін прийняв постанову, згідно з якою з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога мали нараховуватися на банківський рахунок, за винятком окремих категорій осіб.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівУкрпоштапенсії


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