Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Промисловий безвіз": в ЄС підготували попередній звіт і рекомендації Україні

Середа, 2 червня 2021, 17:26
Промисловий безвіз: в ЄС підготували попередній звіт і рекомендації Україні

Результати попередньої оцінки ЄС щодо відповідності України Угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) виявили прогрес у запровадженні європейських стандартів, але ще необхідно виправити низку недоліків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні за підсумками першого етапу оцінки.

Експерти проаналізували понад 80 українських законодавчих актів. Їхні висновки вказують на прогрес у гармонізації українського законодавства щодо національної інфраструктури якості та промислових товарів з основними положеннями ЄС.

Виявлені недоліки, зокрема, стосуються системи ринкового нагляду в Україні, а також використання маркувань товарів українськими виробниками. Звіт також містить рекомендації для українського уряду щодо вирішення цих питань.

ЄС підтримує Україну в роботі, спрямованій на усунення цих недоліків, зокрема шляхом впровадження проєкту Twinning в галузі національної інфраструктури якості.

"У той час, як велика кількість відповідних нормативно-правових актів України частково або повністю відповідають принципам та правилам ЄС, існує потреба в подальших кроках, необхідних для гармонізації, зокрема у сфері ринкового нагляду, процедури повідомлення та вимог до продукції", — йдеться у звіті.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА.

Нагадаємо, угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Читайте також - Скасувати мораторій, зберегти Карпати: як реально вирішити проблему лісу-кругляка

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ЄС
ЗМІ дізнались, які "гарантії безпеки" Україні хоче запропонувати ЄС
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: