"Промисловий безвіз": в ЄС підготували попередній звіт і рекомендації Україні

Результати попередньої оцінки ЄС щодо відповідності України Угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) виявили прогрес у запровадженні європейських стандартів, але ще необхідно виправити низку недоліків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні за підсумками першого етапу оцінки.

Експерти проаналізували понад 80 українських законодавчих актів. Їхні висновки вказують на прогрес у гармонізації українського законодавства щодо національної інфраструктури якості та промислових товарів з основними положеннями ЄС.

Виявлені недоліки, зокрема, стосуються системи ринкового нагляду в Україні, а також використання маркувань товарів українськими виробниками. Звіт також містить рекомендації для українського уряду щодо вирішення цих питань.

ЄС підтримує Україну в роботі, спрямованій на усунення цих недоліків, зокрема шляхом впровадження проєкту Twinning в галузі національної інфраструктури якості.

"У той час, як велика кількість відповідних нормативно-правових актів України частково або повністю відповідають принципам та правилам ЄС, існує потреба в подальших кроках, необхідних для гармонізації, зокрема у сфері ринкового нагляду, процедури повідомлення та вимог до продукції", — йдеться у звіті.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА.

Нагадаємо, угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

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