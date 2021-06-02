Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Промисловий безвіз": в ЄС підготували попередній звіт і рекомендації Україні

Середа, 2 червня 2021, 17:26

Результати попередньої оцінки ЄС щодо відповідності України Угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) виявили прогрес у запровадженні європейських стандартів, але ще необхідно виправити низку недоліків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні за підсумками першого етапу оцінки.

Експерти проаналізували понад 80 українських законодавчих актів. Їхні висновки вказують на прогрес у гармонізації українського законодавства щодо національної інфраструктури якості та промислових товарів з основними положеннями ЄС.

Виявлені недоліки, зокрема, стосуються системи ринкового нагляду в Україні, а також використання маркувань товарів українськими виробниками. Звіт також містить рекомендації для українського уряду щодо вирішення цих питань.

ЄС підтримує Україну в роботі, спрямованій на усунення цих недоліків, зокрема шляхом впровадження проєкту Twinning в галузі національної інфраструктури якості.

"У той час, як велика кількість відповідних нормативно-правових актів України частково або повністю відповідають принципам та правилам ЄС, існує потреба в подальших кроках, необхідних для гармонізації, зокрема у сфері ринкового нагляду, процедури повідомлення та вимог до продукції", — йдеться у звіті.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА.

Нагадаємо, угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Читайте також - Скасувати мораторій, зберегти Карпати: як реально вирішити проблему лісу-кругляка

Теми: ЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 19:07Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію вже у Раді: документ діятиме 10 років

Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст

оновлено від 15:51Засідання РНБО готують на п'ятницю: розглянуть 8 питань

фотоЗеленський на зустрічі з сенаторами США поскаржився на санкції проти РФ

Кабмін призначив нового головного санітарного лікаря України

Кабмін дозволив платити пенсії готівкою до 2023 року

Усі новини...
ЄС
Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль
Зеркаль розповіла про можливого посла України в ЄС і затримку з його призначенням
ЄС готує санкції проти "Белавіа" і чиновників авіаслужб Білорусі - ЗМІ
Останні новини
20:52
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара та євро
20:37
оновлено від 19:07Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію вже у Раді: документ діятиме 10 років
20:20
Комітет Ради дав "зелене світло" законопроєкту, який прибере старі маршрутки
20:09
Президент Польщі вручив медалі українцям за допомогу полякам у ХХ столітті
19:52
Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст
19:29
На український авіаринок зайде новий лоукостер з рейсами до Німеччини
19:10
Зеленський - сенаторам США: відсутні сигнали щодо членства України в НАТО посилюють Росію
18:58
Експерший заступник міністра економіки Кухта став радником Галущенка
18:56
Конгрес США готується змусити Байдена до санкцій проти "Північного потоку 2" - Зеркаль
18:54
Суд закрив провадження проти Приватбанку – застосував "антиколомойський" закон
Усі новини...