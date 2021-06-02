Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваний у вбивстві намагався втекти в окупований Крим

Середа, 2 червня 2021, 17:52
Підозрюваний у вбивстві намагався втекти в окупований Крим

Прикордонники Херсонського загону затримали злочинця, якого розшукували за вбивство, скоєне на Кіровоградщині.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловіка, який намагався пробратися на тимчасово окупований Росією Кримський півострів, прикордонний патруль виявив 2 червня на Арабатській стрілці.

Прикордонники зазначають, що після зустрічі з нарядом мандрівник, який не мав з собою дійсних документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого забрів на режимну територію.

Його наміри допомогли з’ясувати представники Національної поліції.  За даними правоохоронців, чоловіка підозрюють у скоєнні вбивства в Кропивницькому в 2017 році, і він вже чотири року перебуває в розшуку.

Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України, зазначають у ДПСУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаполіціяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: