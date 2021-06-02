Підозрюваний у вбивстві намагався втекти в окупований Крим
Прикордонники Херсонського загону затримали злочинця, якого розшукували за вбивство, скоєне на Кіровоградщині.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Чоловіка, який намагався пробратися на тимчасово окупований Росією Кримський півострів, прикордонний патруль виявив 2 червня на Арабатській стрілці.
Прикордонники зазначають, що після зустрічі з нарядом мандрівник, який не мав з собою дійсних документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого забрів на режимну територію.
Його наміри допомогли з’ясувати представники Національної поліції. За даними правоохоронців, чоловіка підозрюють у скоєнні вбивства в Кропивницькому в 2017 році, і він вже чотири року перебуває в розшуку.
Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України, зазначають у ДПСУ.