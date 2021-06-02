Підозрюваний у вбивстві намагався втекти в окупований Крим

Прикордонники Херсонського загону затримали злочинця, якого розшукували за вбивство, скоєне на Кіровоградщині.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловіка, який намагався пробратися на тимчасово окупований Росією Кримський півострів, прикордонний патруль виявив 2 червня на Арабатській стрілці.

Прикордонники зазначають, що після зустрічі з нарядом мандрівник, який не мав з собою дійсних документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого забрів на режимну територію.

Його наміри допомогли з’ясувати представники Національної поліції. За даними правоохоронців, чоловіка підозрюють у скоєнні вбивства в Кропивницькому в 2017 році, і він вже чотири року перебуває в розшуку.

Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України, зазначають у ДПСУ.