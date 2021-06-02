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Зеленський: Лише США і Байден здатні зупинити добудову "Північного потоку-2"

Середа, 2 червня 2021, 18:13
Зеленський: Лише США і Байден здатні зупинити добудову Північного потоку-2

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2" можуть тільки США та президент Джо Байден.

Про це Зеленський говорив на зустрічі з делегацією сенаторів США у середу в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Зупинити добудову "Північного потоку-2" здатні лише США і Джо Байден. Це – потужна зброя, яку дають Росії до рук", - розповів глава держави за підсумками зустрічі з сенаторами Джин Шахін, Робертом Портманом і Крістофером Мерфі.

"Запуск цього газопроводу позбавить Україну коштів, необхідних для зміцнення армії, яка сьогодні захищає всю Європу. Наголосив на цьому в діалозі з сенаторами", - додав Зеленський.

Сенаторка Джин Шахін раніше нагадала про те, що Конгрес США прийняв перший пакет санкцій щодо "Північного потоку-2" минулого року, а також висловила надію на ухвалення цього року додаткового пакета.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили на паузу санкції щодо "Північного потоку-2", та не виключає можливості їх відновлення.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Олени Зеркаль на YouTube-каналі "Європейської правди": Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу.

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