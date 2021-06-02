Зеленський на зустрічі з сенаторами США поскаржився на санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський прийняв у себе в офісі трьох американських сенаторів і пожалівся їм, що старі санкції США і ЄС проти Росії вже не працюють, тому потрібен "новий формат санкційної політики".

Джерело: сайт президента

Деталі: У зустрічі взяли участь сенатори США Жінн Шахін, Роберт Портман і Крістофер Мерфі, їхні радники, а також тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. З українського боку були присутні перший президент України, глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Ігор Жовква, Юлія Свириденко та Андрій Сибіга.

Пряма мова Зеленського: "Для нас ця зустріч дуже важлива, оскільки вона вкотре підтверджує, що США є нашим стратегічним партнером. Особливо зараз, у дуже напружений імовірною ескалацією з боку Росії час…

Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики".

Більше деталей: Також під час зустрічі відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, щоб, як зазначив Зеленський, всі сторони "були в одному інформаційному полі та могли з перших вуст із місця подій почути про ситуацію, у якій зараз перебуває Україна".

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час включення з Оріхового Луганської області розповів про загальну ситуацію в районі проведення ООС. "Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму", – зазначив він.

Хомчак наголосив також, що противник, нехтуючи домовленостями про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій, у тому числі із снайперської зброї.

Також були включення з Донбасу заступника глави ОП Романа Машовця та керівника української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Сергія Салкуцана.

Сенатарока Шахін зауважила, що завдяки наданій інформації сенатори чітко розуміють, що відбувається на Донбасі, вони також отримали дані щодо концентрації російських військ біля кордонів України.

"Ми маємо надіслати дуже сильний сигнал Росії, що вона повинна відвести всіх своїх військових від кордонів з Україною", – наголосила вона.