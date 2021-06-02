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Президент Польщі вручив медалі українцям за допомогу полякам у ХХ столітті

Середа, 2 червня 2021, 20:09

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив медалями Virtus et Fraternitas громадян п’яти країн, які допомагали полякам у ХХ столітті – серед нагороджених троє українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення, опубліковане на сайті польського президента.

Загалом дев'ять людей з Чехії, Румунії, Словаччини, України та Угорщини були нагороджені президентом Анджеєм Дудою.

Серед нагороджених медалями Virtus et Fraternitas троє українців. Це Петро Базелюк та Марія Базелюк, які під час війни переховували на Волині родину поляків Слоєвських з Гути Степанської.

Дуда також нагородив медаллю Петра Грудзевича, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, що загинули в бою проти більшовиків у 1920 році, за що йому загрожувало суворе дисциплінарне покарання.

"Для мене це емоційний момент, момент, коли можна подякувати тим, хто вмів виявляти чесноту і братерство в найважчі часи, навіть таким скромним чином", - сказав Анджей Дуда під час церемонії в президентському палаці.

"Українська правда" у Threads

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