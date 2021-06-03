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У Франції з середини червня почнуть вакцинувати підлітків

Четвер, 3 червня 2021, 00:18

Франція з 15 червня почне пропонувати вакцини проти COVID-19 людям віком від 12 до 18 років.

Джерело: France 24 з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона

Деталі: Макрон також зазначив, що 50% дорослого населення Франції нині отримали принаймні один укол вакцини, і назвав це "воістину поворотним моментом" в кампанії вакцинації в країні.

Зазначається, що рішення про вакцинацію підлітків ухвалили, коли в кількох країнах обговорюється питання, чи слід перш за все зарезервувати дози для дорослих, які більш уразливі до вірусу, чи почати вакцинацію молоді, щоб якомога швидше захистити більшу частину населення.

Нагадаємо: Раніше план вакцинації у Франції передбачав, що з 15 червня усі дорослі отримають доступ до вакцини, однак дату "посунули" на два тижні вперед, відкривши доступ з 31 травня.  Очікується, що до середини червня принаймні першу дозу щеплення отримають 30 мільйонів людей. 

Теми: Франціявакцинаціякоронавірус


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