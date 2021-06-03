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Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб "повалити" Нетаньягу

Четвер, 3 червня 2021, 00:51
Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб повалити Нетаньягу

Ізраїльські опозиційні партії домовилися про формування нового уряду – це може покласти край 12-річному терміну перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра країни.

Джерело: BBC

Деталі:  Зазначається, що Яїр Лапід, лідер центристської партії "Еш Атід", оголосив про створення коаліції з восьми фракцій. BBС повідомляє, що члени коаліції охоплюють весь спектр ізраїльської політики, і між ними "мало спільного в політичному плані, крім їхнього плану з  заміни Нетаньягу". Мова йде про такі партії:

  • "Єш Атід" (центристська) - на чолі з Яїром Лапідом
  • "Кахоль Лаван" (центристська) - на чолі з Бенні Ганцом
  • "Ісраель Бейтену" (правоцентристська) - на чолі з Авігдором Ліберманом
  • "Праця" (соціал-демократична) - під керівництвом Мерав Міхаелі
  • "Яміна" (права) - на чолі з Нафталі Беннеттом
  • "Нова надія" (від правоцентристської до правої) - на чолі з Гідеоном Сааром
  • "Мерец" (ліва, соціал-демократична) - на чолі з Ніцаном Горовицем
  • РААМ (ісламізм) - на чолі з Мансуром Аббасом

Лапід заявив, що поінформував про угоду президента Реувена Рівліна.

Як повідомляється, ще має бути голосування в парламенті. Якщо коаліції не вдасться заручитися підтримкою більшості в 120-місному Кнесеті, існує ризик, що в країні будуть п’яті вибори за два роки. Рівлін закликав парламент якомога швидше зібратися для вотуму довіри.

Глава  "Яміни" Нафталі Беннетт буде спочатку виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Лапід змінить Беннетта на посту прем'єр-міністра 27 серпня 2023 року.

Нагадаємо: Права партія Нетаньягу "Лікуд" отримала більшість місць на березневих виборах, але Нетаньягу не зміг сформувати правлячу коаліцію після того, як отримав мандат.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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