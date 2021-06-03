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NASA анонсувала дві місії — досліджувати Венеру

Четвер, 3 червня 2021, 01:35
NASA анонсувала дві місії — досліджувати Венеру
NASA/JPL-Caltech

NASA оголосила про дві нові місії на Венеру – вони націлені на те, аби зрозуміти, як  Венера стала "пекельним світом", якщо вона має багато характеристик, схожих на характеристики Землі.

Джерело: NASA, AFP

Деталі:  Мова йде про місії DAVINCI+ (означає "дослідження благородних газів, хімія і візуалізація Венери в глибокій атмосфері") та VERITAS (абревіатура "Випромінювальна здатність Венери", "Радіологія", "InSAR", "Топографія" і "Спектроскопія").

Зокрема, під час DAVINCI+ вимірюватимуть склад атмосфери Венери, щоб зрозуміти, як вона формувалася і розвивалася і чому вона є "неконтрольованою теплицею" порівняно з атмосферою Землі. Крім того, місія визначить, чи був на Венері колись океан.

DAVINCI+ також поверне перші зображення з високою роздільною здатністю "мозаїки" планети, геологічних особливостей, приблизно порівняних із земними континентами, існування яких передбачає, що у Венери є тектоніка плит.

Натомість VERITAS направлена на дослідження геологічної історії планети.

На кожну місію виділили близько 500 млн доларів в рамках програми NASA Discovery, і очікується, що кожна з них буде запущена в період 2028-2030 років.

Останнім орбітальним апаратом NASA по Венері був "Магеллан", який прибув в 1990 році.

Передісторія: Пошуки життя в інших місцях Сонячної системи досі не були зосереджені на Венері. У лютому 2020 року американське космічне агентство відібрало чотири запропоновані місії. Крім DAVINCI+  та VERITAS, були місії з дослідження вулканично активного супутника Юпітера Іо та крижаного супутника Нептуна - Тритон.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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