В Ізраїлі заявили про зв’язок між вакцинацією Pfizer та рідкісними випадками міокардиту

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза), що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 компанії Pfizer. Повідомляється, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю та заяву Pfizer

Деталі: В Ізраїлі з грудня 2020 року по травень 2021 року зареєстрували 275 випадків міокардиту серед більш ніж 5 млн вакцинованих людей. Згідно з дослідженням, яке, за заявою міністерства, провели три групи експертів, більшість пацієнтів, у яких виникло запалення серця, провели в лікарні не більше чотирьох днів, і 95% випадків були класифіковані як легкі.

Дослідження засвідчило, що "існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини (Pfizer) і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років".

У заяві Pfizer зазначається, що їй відомо про ізраїльські спостереженнях за міокардитом, і що причинно-наслідковий зв'язок з її вакциною не встановлений. Повідомляється, що побічні ефекти ретельно вивчаються, і Pfizer регулярно зустрічається з Департаментом безпеки вакцин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю для перевірки даних.

Ізраїльський координатор з боротьби з пандемією Нахман Еш заявив, що ефективність вакцини переважує ризик.

Як повідомляється, минулого місяця консультативна група Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) рекомендувала продовжити вивчення можливості зв'язку між міокардитом і вакцинами мРНК, зокрема вакцинами від Pfizer і Moderna Inc. 24 травня консультативна група CDC заявила, що дані Системи звітності про побічні ефекти вакцин (VAERS) засвідчили більш високу, ніж очікувалося, кількість спостережуваних випадків міокардиту або перикардиту в 16-24-річних.

Проте, група також повідомила, що дані з іншої бази даних - Vaccine Safety Datalink (VSD) - не показали, що показники міокардиту або перикардиту після вакцинації COVID-19 відрізнялися від очікуваних.

Минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що міокардит після вакцинації Pfizer не був приводом для занепокоєння, оскільки кількість таких інцидентів було таким же, як і серед населення в цілому. У той час повідомлялося, що молоді люди особливо схильні до цього захворювання.

Нагадаємо: Раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило про можливий зв’язок вакцини Johnson & Johnson з рідкісними випадками тромбозу. Водночас Агентство наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.