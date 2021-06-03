Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка

Четвер, 3 червня 2021, 03:02
Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка

Хакери проникли в комп'ютерні системи Управління міського транспорту Нью-Йорка.

Джерело: AP з посиланням на заяву Управління міського транспорту (MTA)

Деталі: Управління отримало повідомлення від ФБР та інших федеральних агентств про те, що три з його 18 комп'ютерних систем перебувають під загрозою.

Аналіз засвідчив, що жодна конфіденційна інформація не була вкрадена.

Про кібератаку вперше повідомила в середу The New York Times з посиланням на внутрішній документ, який не був оприлюднений. За даними Times, підозрювалася, що порушення пов'язане з Китаєм.

Як повідомляє Times, атаки на системи MTA, по всій видимості, були атаковані два дня в другий тиждень квітня і тривали як мінімум до 20 квітня.

Водночас, у заяві MTA Китай не згадується.

Згідно з документом MTA, хакери отримали доступ до систем, що використовуються компанією New York City Transit, яка контролює метро і автобуси, а також залізницю Лонг-Айленд і Метро-Норт.

Нагадаємо: Менше місяця тому хакери, пов’язані з РФ, атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкібербезпека
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: