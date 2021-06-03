Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка

Четвер, 3 червня 2021, 03:02

Хакери проникли в комп'ютерні системи Управління міського транспорту Нью-Йорка.

Джерело: AP з посиланням на заяву Управління міського транспорту (MTA)

Деталі: Управління отримало повідомлення від ФБР та інших федеральних агентств про те, що три з його 18 комп'ютерних систем перебувають під загрозою.

Аналіз засвідчив, що жодна конфіденційна інформація не була вкрадена.

Про кібератаку вперше повідомила в середу The New York Times з посиланням на внутрішній документ, який не був оприлюднений. За даними Times, підозрювалася, що порушення пов'язане з Китаєм.

Як повідомляє Times, атаки на системи MTA, по всій видимості, були атаковані два дня в другий тиждень квітня і тривали як мінімум до 20 квітня.

Водночас, у заяві MTA Китай не згадується.

Згідно з документом MTA, хакери отримали доступ до систем, що використовуються компанією New York City Transit, яка контролює метро і автобуси, а також залізницю Лонг-Айленд і Метро-Норт.

Нагадаємо: Менше місяця тому хакери, пов’язані з РФ, атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline.

Теми: СШАкібербезпека


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка

В Ізраїлі заявили про зв’язок між вакцинацією Pfizer та рідкісними випадками міокардиту

Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб "повалити" Нетаньягу

Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп

Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Посол заспокоїв Німеччину щодо відновлення ядерного статусу України

Усі новини...
США
Зеленський - сенаторам США: відсутні сигнали щодо членства України в НАТО посилюють Росію
Конгрес США готується змусити Байдена до санкцій проти "Північного потоку 2" - Зеркаль
Волкер: Я противник "Північного потоку 2" і не займаюсь його лобізмом
Останні новини
05:58
Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання
05:29
Сайт Трампа закрили — він пропрацював місяць
05:00
ЗМІ: ЄС не включив Британію до "білого списку" для подорожей — через "індійський" COVID
04:04
Понад 100 мільйонів працівників збідніли через пандемію — ООН
03:02
Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка
02:25
В Ізраїлі заявили про зв’язок між вакцинацією Pfizer та рідкісними випадками міокардиту
01:35
NASA анонсувала дві місії — досліджувати Венеру
00:51
Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб "повалити" Нетаньягу
00:18
У Франції з середини червня почнуть вакцинувати підлітків
23:49
Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп
Усі новини...