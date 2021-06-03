Понад 100 мільйонів працівників збідніли через пандемію — ООН

Пандемія COVID-19 підштовхнула до бідності 108 мільйонів працівників – після того, як робочий час різко скоротився і доступ до якісних робочих місць зник.

Джерело: AFP з посиланням на доповідь Міжнародної організації праці ООН, очільник МОП Гай Райдер

Деталі: Дослідження засвідчило, що в порівнянні з 2019 роком на 108 мільйонів працівників більше у всьому світі почали належати до категорії бідних або вкрай бідних, тобто вони і їхні родини живуть менш ніж на 3,20 долара на людину в день.

У 2020 році було втрачено 8,8% робочого часу в світі в порівнянні з четвертим кварталом 2019 року, що еквівалентно 255 мільйонам робочих місць з повною зайнятістю. Хоча ситуація покращилася, кількість робочих годин в світі ще далеко не поновилася, і до кінця цього року в світі все ще не вистачатиме 100 млн робочих місць з повною зайнятістю, йдеться в звіті.

Зайнятість молоді впала на 8,7% в минулому році - більш ніж удвічі в порівнянні з 3,7% для літніх працівників.

Криза також непропорційно сильно вдарила по жінках, які випали з ринку праці в більшій мірі, ніж чоловіки, навіть попри те, що вони взяли на себе більшу частину додаткового тягаря по догляду за дітьми, які не відвідують школу, і іншими людьми.

Як зазначається, криза на ринку праці, викликана пандемією, ще далека від завершення. Глобальна зайнятість відновиться швидше в другій половині 2021 року за умови, що загальна ситуація з пандемією не погіршиться. У МОП попереджають, що це відновлення буде вкрай нерівномірним через нерівний доступ до вакцин: наразі більше 75% всіх вакцин відправили всього в 10 країн.

У 2022 році глобальне безробіття становитиме 205 млн людей – у 2019 році це число становило 187 млн. Очікується, що зайнятість не повернеться до "допандемічного" рівня раніше 2023 року.

Очільник МОП Гай Райдер сказав журналістам, що COVID-19 "став не тільки кризою громадської охорони здоров'я, а й кризою в сфері зайнятості та людей".