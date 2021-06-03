Twitter видалив твіт президента Нігерії про громадянську війну

Twitter видалив повідомлення президента Нігерії Мухаммаду Бухарі – у твіті йшлося про громадянську війну в Нігерії 1967-70 років і про те, як поводитися з "тими, хто погано поводиться сьогодні" "мовою, яку вони зрозуміють".

Джерело: BBC

Деталі: В твіті, опублікованому у вівторок, говорилося: "Багато з тих, хто сьогодні погано себе поводить, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і загибель людей, які сталися під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях, хто пройшов через війни, буде звертатися до них тією мовою, яку вони розуміють". Проте, акаунт також ретвітнув відео президента разом з цитатою: "Той, хто хоче руйнування системи, скоро відчує сильне потрясіння. Ми дали їм достатньо часу... ми будемо звертатися до них мовою, яку вони розуміють".

Представник Twitter заявив, що публікація порушує правила соцмережі. Власник облікового запису повинен видалити твіт і провести 12 годин з обліковим записом в режимі "тільки для читання". У заяві не наводять подробиць.

У середу, як пише BBC, в акаунті Бухарі зазначалося, що один твіт "більше не доступний".

Міністр інформації Нігерії назвав крок Twitter несправедливим, назвавши його "подвійними стандартами". Міністр інформації Лай Мохаммед сказав, що "Twitter може мати свої власні правила; це не універсальне правило", додавши, що якщо президент" стурбований ситуацією, він може вільно висловлювати такі погляди". Він сказав, що Twitter не забороняв підбурювальні твіти від інших груп.

Як повідомляється, користувачі соцмережі були обурені тоном мови, який використав президент – він, на їхню думку, був набагато сильніший, той, що Бухарі використав у засудженні актів бандитизму або нападів бойовиків Боко Харам.

Твіт слідує за нещодавньою серією нападів, зокрема підпали, на виборчі дільниці і поліцейські дільниці на південному сході Нігерії в останні тижні, у яких влада звинуватила сепаратистів. Бухарі не згадав у своєму твіті жодної конкретної групи.

Громадянська війна в Нігерії тривала через спроби відокремлення держави Біафра. 30-місячний конфлікт призвів до поразки сепаратистських сил, в результаті чого загинуло більше мільйона людей, в основному мирні жителі через голод.

Повідомляється, що Twitter має довгий і докладний список матеріалів, які не повинні використовуватися в твітах, включаючи образливу поведінку, домагання, дискримінацію та насильницькі загрози, з різними рівнями дій за порушення правил, включаючи видалення повідомлень і припинення або видалення облікового запису.