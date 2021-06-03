В Україні різко зросла добова кількість щеплень проти коронавірусу

34 481 щеплення проти COVID-19 зробили в Україні 2 червня: одну дозу вакцини отримали 28 899 людей, обидві дози – 5 582 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У порівнянні з попередньою добою медики збільшили кількість щеплень на понад 15 тисяч. Так, 1 червня зробили 18 884 щеплень (першу дозу отримали 15 858 людей), 31 травня – 13 937 щеплень (першу дозу отримали 10 232 людини).

2 червня працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них одну дозу вакцини отримали 1 076 793 особи, повністю імунізовані – 138 090 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 214 883 щеплення.

Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 625 073 людини.

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