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Радники Меркель і Байдена обговорили "Північний потік-2", також Росію та Україну

Четвер, 3 червня 2021, 09:29
Труби для "Північного потоку - 2" в Німеччині, dpa

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейкоб Салліван і Ян Геккер, зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель на переговорах у Вашингтоні обговорили будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Сполучені Штати знову вказали на свою стурбованість ризиками, які проєкт несе для України і енергетичної безпеки Європи.

Серед інших тем, порушених на переговорах представників двох країн, - саміт "Групи семи" (G7) в англійському графстві Корнуолл, саміт НАТО в Брюсселі, зусилля щодо обміну вакцинами проти COVID-19, координація зусиль в сфері кібербезпеки і боротьби з цифровим вимаганням, а також пріоритети зовнішньої політики, в тому числі Росія і Україна.

США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон ввів санкції відносно фірм, що беруть участь в спорудженні трубопроводу. У той же час уряд Німеччини підтримує "Північний потік - 2", хоча в країні є і чимало критиків цього проєкту.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили на паузу санкції щодо "Північного потоку-2", та не виключає можливості їх відновлення.

Дивіться також: Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу

Теми: Північний потік-2БайденМеркельСШАРосія


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