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У Польщі повністю вакцинували вже понад 7,3 млн осіб

Четвер, 3 червня 2021, 10:18

У Польщі завершили вакцинацію від коронавірусу вже понад 7,3 млн осіб - з близько 38 млн населення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

До цієї статистики входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca, або ж одну необхідну дозу  Johnson & Johnson (Janssen).

Загалом у Польщі за час кампанії вакцинації зробили понад 20,5 млн щеплень. 

Керівник канцелярії прем’єр-міністра та урядовий уповноважений з питань вакцинації Міхал Дворжик зазначив, що останнім часом темп вакцинації сповільнився - з близько 200 000 осіб на день до 130 000 за день, ймовірно через те, що більшість людей, які хотіли вакцинуватися, вже зробили це. 

"Ми щоденно переконуємо громадян, що вакцинуватися варто - це єдиний спосіб подолати пандемію", - зазначив Дворжик. Він запевнив, що уряд не робитиме щеплення обов’язковим.

Нагадаємо, в уряді анонсували початок кампанії щеплення і для підлітків -  з 7 червня.

Теми: Польщавакцинація


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