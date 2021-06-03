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Агент "МДБ ДНР" прикривався статусом партнера комісара ООН - СБУ

Четвер, 3 червня 2021, 11:36

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали мешканця Донецької області, завербованого представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР", підконтрольного російським спецслужбам.

Джерело: СБУпрокуратура Донеччини

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Вказано, що на виконання завдань кураторів протягом 2021 року мешканець Краматорська здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС.

Агента ворожої спецслужби затримали. 

Прокуратура повідомляє, що в ході проведеного санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем мешкання бойовика виявлено та вилучено мобільні телефони, відереєстратори, предмети, схожі на бойові патрони до пістолету "Макарова" та автомату "Калашникова", а також автомобіль марки "Lifan", який використовувалася для злочинної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУ


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