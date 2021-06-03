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Україна та Грузія готують взаємне визнання довідок про щеплення від коронавірусу

Четвер, 3 червня 2021, 11:51

Україна та Грузія домовляться про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав прем’єр Денис Шмигаль у Тбілісі після зустрічі зі своїм колегою Іраклієм Гарібашвілі.

"Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди щодо взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19", - розповів він. 

Прем'єр наголосив, що це має максимально спростити перетин кордону громадянами країн.

Іраклій Гарібашвілі у свою чергу згадав, що до Грузії приїздить чимало українських туристів, і Грузія зацікавлена, щоб їхня кількість ще більше зросла. 

Нагадаємо, Грузія ще з 1 березня відкрита для туристів з України, але з вимогою двох негативних тестів на коронавірус - до подорожі та повторного після прибуття. 

Зазначимо, Грузія використовує усі ті вакцини, які застосовуються в Україні, включно з китайською CoronaVac.

Раніше повідомлялося, що схожу угоду готують з Молдовою.

Теми: УкраїнаГрузіякоронавірус


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