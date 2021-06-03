Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Циклон з дощами ще не відступає, але тепло уже на порозі

Четвер, 3 червня 2021, 12:04
Циклон з дощами ще не відступає, але тепло уже на порозі

У п'ятницю в Україні циклон поливатиме дощами схід та південь України, температура повітря підвищиться до 17-22 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "4-го червня, циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини.

Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди".

Деталі: За словами Діденко, температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікується +17+22 градуси.

На південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим прогнозують +14+19 градусів.

Вітер в Україні переважно північно-східний, поривчастий.

 

У Києві прогнозують +20 градусів тепла, серйозний дощ у столиці малоймовірний.

Надалі, за словами Діденко, в Україні буде помірно тепло, проте дощів вистачатиме.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: