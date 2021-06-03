Циклон з дощами ще не відступає, але тепло уже на порозі

У п'ятницю в Україні циклон поливатиме дощами схід та південь України, температура повітря підвищиться до 17-22 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "4-го червня, циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини.

Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди".

Деталі: За словами Діденко, температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікується +17+22 градуси.

На південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим прогнозують +14+19 градусів.

Вітер в Україні переважно північно-східний, поривчастий.

У Києві прогнозують +20 градусів тепла, серйозний дощ у столиці малоймовірний.

Надалі, за словами Діденко, в Україні буде помірно тепло, проте дощів вистачатиме.