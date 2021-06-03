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Білорусь: ЄС цього тижня почне вводити санкції за примусову посадку літака Ryanair – ЗМІ

Четвер, 3 червня 2021, 12:24
Білорусь: ЄС цього тижня почне вводити санкції за примусову посадку літака Ryanair – ЗМІ

На цьому тижні Європейський Союз має запровадити перший раунд обмежень щодо Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську та арешт журналіста.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох дипломатів, знайомих з питанням, передає "Європейська правда".

Очікується, що в якості першого кроку дипломати ЄС затвердять заборону білоруським перевізникам здійснювати польоти у європейському повітряному просторі, а також здійснювати посадки та вильоти з аеропортів Євросоюзу. У разі затвердження заходи набудуть чинності вже опівночі того самого вечора, сказав один із дипломатів.

На початку наступного тижня ЄС обговорить пропозиції санкцій щодо щонайменше семи осіб та однієї компанії, заявили два дипломати. За інформацією одного з дипломатів, у списку, який зараз обговорюється, є міністри, представники білоруських ВПС та інші люди та організації, пов'язані з авіацією. Запропонований перелік ще не затверджений.

ЄС вже запровадив санкції щодо семи білоруських компаній та 88 осіб, включаючи самопроголошеного президента Александра Лукашенка. Блок вже веде роботу над тим, щоб додати до цього списку більше людей за придушення протестів, які спалахнули в країні після  оголошення про перемогу Лукашенка на минулорічних виборах.

Також продовжується технічна робота щодо подальших заходів, які мають бути запроваджені після домовленості у травні між лідерами ЄС про прийняття "цілеспрямованих економічних санкцій". Точні сектори, які постраждають, ще не визначені, але, ймовірно, під них потрапить білоруський калій.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Читайте також: Прибуткові санкції: як торгова війна України та Білорусі зіграла на руку лобістам

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: БілорусьЄСсанкції
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