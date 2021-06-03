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У Росії створюють спеціальний "перевірений" інтернет для школярів

Четвер, 3 червня 2021, 13:03

Російське міністерство освіти анонсувало створення так званого "білого" інтернету для школярів. Там буде тільки контент з перевіреним вмістом.

Джерело: міністр освіти Сергій Кравцов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, чиї слова передає "Російська газета"

Пряма мова: "Сьогодні створюється так званий "білий" інтернет для школярів. Там теж є соцмережі, месенджери, але там перевірений вміст. Ми не йдемо шляхом заборони - ми йдемо шляхом тих можливостей, які дає цифрове освітнє середовище...

Ми даємо школярам можливість користуватися сучасними інструментами, але вміст буде відповідати цінностям, про які ми говоримо".

Деталі: За словами Кравцова, у шкільній мережі з'являться можливості дивитися кіно, відвідувати театри і музеї онлайн, читати книги. При цьому міністр особливо наголосив, що онлайн-технології лише доповнюють традиційну систему освіти, а не замінюють її.

Теми: Росіяінтернетдітиосвіта


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