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Зеленський полетів на Хмельниччину: подивиться на дороги

Четвер, 3 червня 2021, 13:13
Зеленський полетів на Хмельниччину: подивиться на дороги
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області, де огляне, як ремонтують дороги, і відвідає оновлені соціальні об’єкти.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво"".

Деталі: Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

Українська правда
Теми: ЗеленськийХмельниччинадороги
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