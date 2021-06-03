Зеленський полетів на Хмельниччину: подивиться на дороги
Четвер, 3 червня 2021, 13:13
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області, де огляне, як ремонтують дороги, і відвідає оновлені соціальні об’єкти.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.
Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво"".
Деталі: Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.
Українська правда