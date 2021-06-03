Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський полетів на Хмельниччину: подивиться на дороги

Четвер, 3 червня 2021, 13:13
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області, де огляне, як ремонтують дороги, і відвідає оновлені соціальні об’єкти.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво"".

Деталі: Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

Українська правда
Теми: ЗеленськийХмельниччинадороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді

фотоВ Україну прибули ще 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Одіозного політтехнолога РФ не пустили в Україну: прилетів із Дубая

Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов – заступник

оновленоЗаконопроєкт про олігархів направлений особисто проти Порошенка – "ЄС"

Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками

Усі новини...
Зеленський
В законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів – Разумков
На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів
Зеленський "активізував" дії щодо Донбасу: правосуддя, IP-адреси, розвідка, оборона
Останні новини
19:46
США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу
19:45
Велику кільцеву в Києві зможуть будувати без відкритих тендерів
19:38
Послом Чехії в Україні може стати дипломат з російським шлейфом
19:31
У травні в Україні зареєстрували 33 тисячі уживаних іномарок – асоціація
19:26
Україна, Канада, Швеція і Британія висунули вимоги Ірану через збитий літак МАУ
19:23
ЄС: кримський "вирок" Чубарову є незаконним
19:03
Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді
19:00
Президія Конгресу місцевих влад збиратиметься щомісяця – Єрмак
18:55
НБУ продав золотих пам'ятних монет на понад 2 мільйона
18:55
"На вас заведена кримінальна справа": поліція попереджає про небезпечну спам-розсилку
Усі новини...