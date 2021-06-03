Зеленський полетів на Хмельниччину: подивиться на дороги

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області, де огляне, як ремонтують дороги, і відвідає оновлені соціальні об’єкти.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво"".

Деталі: Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.