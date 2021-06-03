Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хорватія пом'якшила умови в'їзду для українців

Четвер, 3 червня 2021, 13:38
Хорватія пом'якшила умови в'їзду для українців

Для перетину кордону Хорватії українцям відтепер потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Раніше була вимога у 48 годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

"Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування", - йдеться у повідомленні.

Для в’їзду до Хорватії також можна надати тест на антиген, але він має бути зроблений за 48 годин.

Без тесту до Хорватії можуть їхати вакциновані особи за умови наявності сертифікату про щеплення, який підтверджує вакцинацію особи від Covid-19, яка була щеплена другою дозою вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію.

Особи, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

Чинні правила в'їзду діють до 15 червня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ХорватіяУкраїнакоронавірусCovid-2019туризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Хорватія
Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Уряд Хорватії підтримав визнання Голодомору геноцидом українців
"Živjela Hrvatska!" МЗС відповіло президенту Хорватії, який розкритикував гасло "Слава Україні"
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: