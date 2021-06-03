Зеленський про "Велике будівництво": Тисячу об'єктів треба добудувати до кінця 2022 року 

У межах національної програми "Велике будівництво" в Україні необхідно завершити будівництво майже тисячі об'єктів протягом 2021-2022 років.

Джерело: президент Володимир Зеленський на першому засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті, що проходить у Хмельницькому

Пряма мова: "Майже 1000 об'єктів проекту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно".

Деталі: Зеленський зазначив, що до таких об'єктів належить і незавершений Палац спорту у Хмельницькому, в якому зібралися представники Конгресу місцевих та регіональних влад України.

Президент додав, що йому доносять не всі звернення щодо недобудов, над цими "моментами дисципліни" ще йде робота, але вже є розуміння, де місцевій владі потрібна допомога.

Заступник керівника Офісу президента з регіональних питань Кирило Тимошенко повідомив, що тепер в ОП на постійній основі працюватиме офіс Конгресу, куди голови громад можуть звертатися з будь-якими питаннями.