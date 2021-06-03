Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про "Велике будівництво": Тисячу об'єктів треба добудувати до кінця 2022 року 

Четвер, 3 червня 2021, 13:40
Зеленський про Велике будівництво: Тисячу об'єктів треба добудувати до кінця 2022 року 
president.gov.ua

У межах національної програми "Велике будівництво" в Україні  необхідно завершити будівництво майже тисячі об'єктів протягом 2021-2022 років.

Джерело: президент Володимир Зеленський на першому засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті, що проходить у Хмельницькому 

Пряма мова: "Майже 1000 об'єктів проекту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно".

Деталі: Зеленський зазначив, що до таких об'єктів належить і незавершений Палац спорту у Хмельницькому, в якому зібралися представники Конгресу місцевих та регіональних влад України. 

Президент додав, що йому доносять не всі звернення щодо недобудов, над цими "моментами дисципліни" ще йде робота, але вже є розуміння, де місцевій владі потрібна допомога.

Заступник керівника Офісу президента з регіональних питань Кирило Тимошенко повідомив, що тепер в ОП на постійній основі працюватиме офіс Конгресу, куди голови громад можуть звертатися з будь-якими питаннями. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийбудівництвоХмельницькиймісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: