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У Києві накрили групу хакерів, які вкрали 9 мільйонів

Четвер, 3 червня 2021, 14:12

Служба безпеки припинила функціонування підпільного телекомунікаційного центру у Києві, організатори якого привласнили тільки з початку 2021 року 9 млн грн українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проектах.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих "фішингових" вебресурсів – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Потенційних "інвесторів" організатори заманювали на підконтрольні ресурси через "ботмережу" рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували "жертвам" з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

 

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" – людей, банківські карти яких є "транзитними" для привласнених коштів.

Зловмисники також заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.

У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку та мобільні пристрої; зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів та виведення їх на криптогаманці; інші докази протиправної діяльності.

Українська правда
Теми: хакериКиїв


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