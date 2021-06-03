У центрі Києва обмежать рух через концерт

Увечері 5 червня обмежать рух на Володимирській вулиці та Володимирському узвозі у центрі столиці у зв’язку із гранд-концертом "Зірки світової опери".

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "5 червня о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт "Зірки світової опери". На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською), а також на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

Деталі: Також можливі зміни руху громадського наземного транспорту.

Вхід на концентр буде вільний. Глядачі мусять дотримуватися маскового режиму та пройти температурний скринінг.