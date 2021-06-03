Держава за 380 мільйонів продала першу в'язницю

Фонд державного майна продав у приватну власність за 377,5 млн гривень колонію №48, що у Львові. Це перший продаж "Великого розпродажу в'язниць".

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook, "Економічна правда"

Пряма мова: "Сьогодні (3 червня - УП) на аукціоні продали перший лот – майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис 303 грн. 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів – 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази!"

Деталі: За словами міністра, у торгах взяли участь 7 учасників.

За даними "Економічної правди", Львівська колонія №48 була заморожена ще наприкінці 2017 року. В аукціоні з приватизації взяли участь сім учасників. Переможцем стала львівська компанія ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС".

Об'єкт приватизовували у два лоти. Перший – продана за 378 млн грн будівля у 10 хвилинах від центру Львова. Сукупна площа земельної ділянки становить близько 13 га. Другий лот продали за 30 млн грн зі збільшенням ціни у понад 8 разів зі стартових 3,39 млн грн.

Малюська нагадав, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% - на будівництво нових в’язниць, які відповідають європейським стандартам.

Дмитро Сенниченко, очільник ФДМУ, додав, що цьогоріч також відбудуться аукціони великої приватизації, а першим на продаж виставлять "Об’єднану гірничо-хімічну компанію". Зазначається, що фонд завершив підготовку активу, приватизацію планують провести влітку. Наразі у фонді очікують на погодження умов аукціону Кабміном.

Малюська так зрадів продажу об'єкту, що зробив селфі свого задоволеного обличчя і підписав "Твоє обличчя, коли в’язниці розходяться як гарячі пиріжки".

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