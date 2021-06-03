Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держава за 380 мільйонів продала першу в'язницю

Четвер, 3 червня 2021, 18:33
Держава за 380 мільйонів продала першу в'язницю
Львівська виправна колонія №48

Фонд державного майна продав у приватну власність за 377,5 млн гривень колонію №48, що у Львові. Це перший продаж "Великого розпродажу в'язниць".

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook, "Економічна правда"

Пряма мова: "Сьогодні (3 червня - УП) на аукціоні продали перший лот – майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис 303 грн. 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів – 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази!"

Деталі: За словами міністра, у торгах взяли участь 7 учасників.

За даними "Економічної правди", Львівська колонія №48 була заморожена ще наприкінці 2017 року. В аукціоні з приватизації взяли участь сім учасників. Переможцем стала львівська компанія ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС".

Об'єкт приватизовували у два лоти. Перший – продана за 378 млн грн будівля у 10 хвилинах від центру Львова. Сукупна площа земельної ділянки становить близько 13 га. Другий лот продали за 30 млн грн зі збільшенням ціни у понад 8 разів зі стартових 3,39 млн грн.

Малюська нагадав, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% - на будівництво нових в’язниць, які відповідають європейським стандартам.

Дмитро Сенниченко, очільник ФДМУ, додав, що цьогоріч також відбудуться аукціони великої приватизації, а першим на продаж виставлять "Об’єднану гірничо-хімічну компанію". Зазначається, що фонд завершив підготовку активу, приватизацію планують провести влітку. Наразі у фонді очікують на погодження умов аукціону Кабміном.

Малюська так зрадів продажу об'єкту, що зробив селфі свого задоволеного обличчя і підписав "Твоє обличчя, коли в’язниці розходяться як гарячі пиріжки".

 

Передісторія: 

  • Влітку 2020 року Мін'юст у співавторстві з нардепами зареєстрував законопроект (№3591), який дозволить продавати заморожені тюрми та використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: в'язницяторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
в'язниця
Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист
Лукашенко помилував росіянку Сапегу, її передали російській делегації
Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це "нове дно"
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: