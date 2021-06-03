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В Україну прибули ще 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Четвер, 3 червня 2021, 18:49
В Україну прибули ще 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

В Україну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca від глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Як і обіцяв, усі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, обов’язково матимуть змогу зробити і друге щеплення цим імунобіологічним препаратом. Дану партію будемо використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio".

 

Деталі: Ляшко пояснив, що цією вакциною щепитимуть, зокрема, медиків та інші працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65 років і більше.

Друге щеплення отримають також і люди, які вакцинувались залишковими дозами та громадські діячі.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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