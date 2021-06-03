США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу

Адміністрація Байдена у четвер оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу з іншими країнами – серед отримувачів буде й Україна.

Про це на брифінгу в четвер оголосив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми оголошуємо про наш план, як ми поділимось першими 25 мільйонами доз вакцин США зі світом", - сказав Салліван.

За його словами, з цієї партії США вирішили надати щонайменше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% отримають країни напряму від США.

"Ми отримали прохання (про вакцини - Ред.) зі всього світу. Низка факторів були вирішальними щодо того, як ми розподілимо ці перші 25 мільйонів доз вакцини. Ці фактори включають досягнення глобального охоплення, відповідь на сплески та інші конкретні невідкладні ситуації, а також допомогу якомога більшій кількості країн, які просили про вакцини", - сказав Салліван.

За його словами, вакцини отримають держави Латинської Америки, на Карибах, країни Південної та Південно-Східної Азії, а також Африки.

"Наш підхід віддає пріоритет іншим частинам світу, включно з країнами з низьким рівнем вакцинації та тими, які зіткнулись з терміновою кризою, такими як Західний Берег і Сектор Гази, Україна, Косово, Ірак та інші", - сказав Салліван.

Крім того, вакцини отримають сусіди США - Канада і Мексика, а також Індія та Південна Корея.

Салліван додав, що у найближчі дні адміністрація Байдена буде тісно координувати свої дії з платформою COVAX та країнами, які отримають американські вакцини.