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Україні потрібно посилювати кордон із Білоруссю – Прикордонна служба

Четвер, 3 червня 2021, 20:27

У Державній прикордонній службі вважають, що Україна має надалі нарощувати систему охорони кордону із Білоруссю.

Джерело: пресслужба ДПСУ з посиланням на главу Сергія Дейнеко

Пряма мова: "Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні, обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз".

Деталі: Таку заяву Дейнеко зробив під час інспектування кордону. Прикордонники наголошують, що враховують всю інформацію, яка може вплинути на охорону кордону і максимально задіюють всі необхідні ресурси. 

Окрім того, посилити кордон можуть за допомогою підрозділів швидкого реагування, зокрема 10-м Окремим загоном оперативного реагування "ДОЗОР".

Українська правда
Теми: кордонБілорусь


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