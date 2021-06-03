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У США уточнили деталі надання 25 млн доз вакцин Україні і країнам світу

Четвер, 3 червня 2021, 20:41

У Білому домі розповіли деталі, скільки доз вакцини проти коронавірусу отримають світові держави від США в рамках оголошеного розподілу 25 мільйонів доз.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, пише "Європейська правда".

Приблизно 6 мільйонів доз розраховані для Південної і Центральної Америки і таких країн: Бразилія, Аргентина, Колумбія, Коста-Ріка, Перу, Еквадор, Парагвай, Болівія, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаїті та інші країни Карибського співтовариства, а також Домініканська республіка.

Приблизно 7 мільйонів надійдуть Азії в наступні країни і суб’єкти: Індія, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шрі-Ланка, Афганістан, Мальдіви, Малайзія, Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Таїланд, Лаос, Папуа-Нова Гвінея, Тайвань і острови Тихого океану.

Приблизно 5 мільйонів планують надати країнами Африки, які будуть відібрані в координації з Африканським союзом.

Приблизно 6 мільйонів будуть спрямовані на регіональні пріоритети і партнерам-отримувачам, включаючи Мексику, Канаду і південну Корею, Західний Берег і Сектор Гази, Україну, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипет, Йорданію, Індію, Ірак і Ємен, а також співробітників Організації Об'єднаних Націй на передовій.

Відзначається, що конкретні вакцини та їх кількість будуть визначатися і надаватися відповідно до роботи адміністрації Байдена з логістичними, нормативними та іншими параметрами, характерними для кожного регіону і країни.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена у четвер оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу з іншими країнами – серед отримувачів буде й Україна.

США вирішили надати щонайменше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% країни отримають напряму.

Теми: вакцинаціякоронавірусСША


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