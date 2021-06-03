Зеленський подякував Байдену за вакцини для України

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдена за рішення про поставки в Україну вакцини від COVID-19.

Про це Зеленський написав у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Вдячний за рішення президента Джо Байдена щодо додаткових поставок Україні вакцини від коронавірусу. Стратегічне партнерство і пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 3 червня адміністрація Байдена у четвер оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу з іншими країнами – серед отримувачів буде й Україна.

США вирішили надати щонайменше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% країни отримають напряму.

Пізніше у Білому домі розповіли деталі, скільки доз вакцини проти коронавірусу отримають світові держави від США.