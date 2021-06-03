Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ахметов вважає себе інвестором, а не олігархом

Четвер, 3 червня 2021, 22:20
Ахметов вважає себе інвестором, а не олігархом
ФОТО LATIFUNDIST.COM

Найбагатша людина України Рінат Ахметов не вважає себе олігархом і буде здивований, якщо його таким визнають.

Джерело: речниця Ахметова Анна Терехова на запит Радіо Свободи

Пряма мова Терехової: "Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Рінат Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків".

Деталі: У пресслужбі кажуть, що на підприємствах SCM нині працює майже 200 тисяч співробітників, а позаторік фінансово-промислова група СКМ сплатила близько 60 млрд грн податків, спрямувала до CAPEX в Україні – 42 млрд грн, в соціальні проєкти – 10 млрд грн.

Терехова додала, що це без врахування діяльності Фонду Ріната Ахметова. На запитання про те, чи готовий Ахметов позбутись своїх активів, речниця додала, що всі активи власника SCM набуті законним шляхом та працюють прозоро. 

За її словами, всі ЗМІ, власником яких є Ахметом, завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою. 

Нагадаємо:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

"Українська правда" у Threads

Теми: Ахметоволігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ахметов
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Компанія Ахметова почала імпорт електроенергії з Європи
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: