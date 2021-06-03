Ахметов вважає себе інвестором, а не олігархом

Найбагатша людина України Рінат Ахметов не вважає себе олігархом і буде здивований, якщо його таким визнають.

Джерело: речниця Ахметова Анна Терехова на запит Радіо Свободи

Пряма мова Терехової: "Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Рінат Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків".

Деталі: У пресслужбі кажуть, що на підприємствах SCM нині працює майже 200 тисяч співробітників, а позаторік фінансово-промислова група СКМ сплатила близько 60 млрд грн податків, спрямувала до CAPEX в Україні – 42 млрд грн, в соціальні проєкти – 10 млрд грн.

Терехова додала, що це без врахування діяльності Фонду Ріната Ахметова. На запитання про те, чи готовий Ахметов позбутись своїх активів, речниця додала, що всі активи власника SCM набуті законним шляхом та працюють прозоро.

За її словами, всі ЗМІ, власником яких є Ахметом, завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою.

Нагадаємо: