Парламент Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу
П'ятниця, 4 червня 2021, 03:18
Чеський парламент не зумів винести чинному прем'єр-міністру країни Андрею Бабішу вотум недовіри.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: З 200 депутатів лише 89 осіб проголосували за його відставку – при потрібних 101.
Зазначається, що дебати тривали більше 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням.
Нагадаємо: Причиною вотуму недовіри є підозра в конфлікті інтересів Бабіша, дії уряду по боротьбі з епідемією коронавірусу, а також те, що комуністи офіційно розірвали угоду про співпрацю з урядом меншості.