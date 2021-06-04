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Парламент Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу

П'ятниця, 4 червня 2021, 03:18

Чеський парламент не зумів винести чинному прем'єр-міністру країни Андрею Бабішу  вотум недовіри.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: З 200 депутатів лише 89 осіб проголосували за його відставку – при потрібних 101.

Зазначається, що дебати тривали більше 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням.

Нагадаємо: Причиною вотуму недовіри є підозра в конфлікті інтересів Бабіша, дії уряду по боротьбі з епідемією коронавірусу, а також те, що комуністи офіційно розірвали угоду про співпрацю з урядом меншості.

Теми: Чехія


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