Лід в Арктиці тоншає вдвічі швидше, ніж вважалося — дослідження

Морський лід в прибережних районах Арктики тоншає вдвічі швидше, ніж вважалося раніше.

Джерело: AFP з посиланням на дослідження, проведене дослідниками з Британського університетського коледжу Лондона (UCL) і оприлюднене в журналі The Cryosphere

Деталі: Згідно з дослідженням, лід у прибережних районах тоншає зі швидкістю від 70% до 100% швидше, ніж було встановлено.

Переоцінка сталася після того, як команда дослідників використовувала більш сучасні карти висоти снігового покриву на льоду. Товщина морського льоду оцінюється шляхом вимірювання висоти льоду над водою. Але це вимірювання спотворюється через те, що сніг робить крижини важчими. Вчені скорегували це, використовуючи карту висоти снігового покриву в Арктиці, яка, за словами UCL, не враховувала вплив зміни клімату. Попередні розрахунки товщини морського льоду засновані на сніговій карті, оновленій 20 років тому.

Дослідники використовували супутник Європейського космічного агентства, щоб визначити, скільки часу потрібно радіолокаційним хвилям, щоб відбитися від льоду, що дозволило їм обчислити його висоту над водою і зробити висновок про загальну товщину льоду.

Команда UCL доповнила цю оцінку новою моделлю снігу. Вона обчислює глибину і щільність снігового покриву, використовуючи такі вхідні дані, як температура повітря, снігопад і дані про рух льоду, щоб відстежувати, скільки снігу накопичується на морському льоду.

Об'єднані результати дозволили вченим оцінити загальну швидкість зменшення товщини льоду, а також її мінливість від року до року.

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