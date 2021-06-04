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У світі зробили понад 2 мільярди щеплень

П'ятниця, 4 червня 2021, 06:11
У світі зробили понад 2 мільярди щеплень

У світі зробили 2 002 917 476 щеплень від COVID-19.

Джерело: The Guardian з посиланням на дані Університету Джона Гопкінса та AFP

Деталі: Як повідомляється, Ізраїль залишається країною з найбільшою кількістю щеплень: майже шість з 10 чоловік в країні повністю вакциновані від COVID-19.

Далі йдуть Канада (59% населення мали хоча б один укол), Великобританія (58,3%), Чилі (56,6%) і США (51%).

Шість з 10 ін'єкцій були зроблені в трьох найбільш густонаселених країнах світу - Китаї (704,8 млн доз), США (296,9 млн) і Індії (221 млн).

Шість країн світу ще не почали вакцинацію - Північна Корея, Гаїті, Танзанія, Чад, Бурунді і Еритрея.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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