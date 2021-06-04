За добу в Україні виявили 2 266 хворих на COVID, найбільше у Києві

За добу 3 червня в Україні зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 963 особи, померли 95 хворих, одужала 8 291 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 82 дитини та 20 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в четвер у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 211 683 осіб, із них 2 080 382 особи одужали, а 51 054 хворих померли від COVID-19.