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За добу в Україні виявили 2 266 хворих на COVID, найбільше у Києві

П'ятниця, 4 червня 2021, 08:21

За добу 3 червня в Україні зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 963 особи, померли 95 хворих, одужала 8 291 особа. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 82 дитини та 20 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в четвер у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105)  областях. 

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 211 683 осіб, із них 2 080 382 особи одужали, а 51 054 хворих померли від COVID-19.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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