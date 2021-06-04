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Укрзалізниця запустила 11 поїздів до Чорного і Азовського морів

П'ятниця, 4 червня 2021, 10:47

АТ "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Чорного  і Азовського морів.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Деталі: Повідомляється, що УЗ уже відкрила продаж квитків на нові та додаткові "морські" поїзди.

Зокрема, з 3 червня через день по непарних числах буде курсувати поїзд № 269/270 Лисичанськ — Одеса.

Також з 3 з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка — Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська. Потяг № 472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків — Бердянськ.

З 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

Українська правда
Теми: пляжіУкрзалізницяЧорне мореАзовське море


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