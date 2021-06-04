Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзалізниця запустила 11 поїздів до Чорного і Азовського морів

П'ятниця, 4 червня 2021, 10:47
Укрзалізниця запустила 11 поїздів до Чорного і Азовського морів

АТ "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Чорного  і Азовського морів.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Деталі: Повідомляється, що УЗ уже відкрила продаж квитків на нові та додаткові "морські" поїзди.

Зокрема, з 3 червня через день по непарних числах буде курсувати поїзд № 269/270 Лисичанськ — Одеса.

Також з 3 з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка — Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська. Потяг № 472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків — Бердянськ.

З 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: пляжіУкрзалізницяЧорне мореАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
пляжі
Столична влада пояснила, навіщо витрачає мільйони на пісок для закритих пляжів
Одеські пляжі визнали непридатними для відвідування, купання заборонене
В Одесі готуються відкрити окремі пляжі
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: