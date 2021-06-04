152 дитини загинули за роки війни на Донбасі

152 дитини загинули та ще 146 отримали поранення за період збройної агресії Росії на Донбасі.

Джерело: Офіс омбудсмена з посиланням на дані Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook

Дослівно: "В Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинуло 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток).

На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту".

Деталі: Зазначається, що наразі Україна не може забезпечити держконтроль за дотриманням прав людини на тимчасово окупованій території, щоб оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування.

В Офісі омбудсмена нагадали, що за законом "Про охорону дитинства" дитині, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту дістала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, встановлюється статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Станом на 30 травня 2021 року такий статус отримали 66 491 дитина. Із них 95 – через поранення, контузію, каліцтво.

Офіс омбудсмена додав, що наразі для таких дітей не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова закликала уряд, парламент, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадськість докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту.

Для довідки: 4 червня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та відзначає Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії.