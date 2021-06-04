Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

152 дитини загинули за роки війни на Донбасі

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:45
152 дитини загинули за роки війни на Донбасі
Фото zn.ua

152 дитини загинули та ще 146 отримали поранення за період збройної агресії Росії на Донбасі.

Джерело: Офіс омбудсмена з посиланням на дані Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook

Дослівно: "В Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинуло 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток).

На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту".

Деталі: Зазначається, що наразі Україна не може забезпечити держконтроль за дотриманням прав людини на тимчасово окупованій території, щоб оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування.

В Офісі омбудсмена нагадали, що за законом "Про охорону дитинства" дитині, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту дістала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, встановлюється статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Станом на 30 травня 2021 року такий статус отримали 66 491 дитина.  Із них 95 – через поранення, контузію, каліцтво.

Офіс омбудсмена додав, що наразі для таких дітей не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова закликала уряд, парламент, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадськість докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту.

Для довідки: 4 червня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та відзначає Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: дітиДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
діти
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
Вони чекали Україну. Історія фабрикації справи та вбивства двох підлітків у окупованому РФ Бердянську
Білоруський паралімпієць організує викрадення українських дітей із окупованих територій – Спротив
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: