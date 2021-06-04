Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу – ЗМІ

Посли Євросоюзу схвалили запровадження заборони для білоруських літаків приземлятися в аеропортах країн ЄС.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС дали "зелене світло" забороні для будь-яких літаків білоруських перевізників приземлятися в аеропортах ЄС. Процедуру завершать по обіді, вона має набути чинності з опівночі", - написав Рікар Джозвяк.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Це підтверджує попередні повідомлення ЗМІ про те, що вже цього тижня ЄС запровадить перший раунд обмежень щодо Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера.

3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".