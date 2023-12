Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу – ЗМІ

Посли Євросоюзу схвалили запровадження заборони для білоруських літаків приземлятися в аеропортах країн ЄС.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС дали "зелене світло" забороні для будь-яких літаків білоруських перевізників приземлятися в аеропортах ЄС. Процедуру завершать по обіді, вона має набути чинності з опівночі", - написав Рікар Джозвяк.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus.