Путін перекрив шлях до виборів потенційним конкурентам

Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.

Джерело: "Медуза"

Деталі: У виборах будь-якого рівня не зможуть брати участь засновники та керівники (включаючи глав структурних і регіональних підрозділів і їх заступників), які працювали в організації протягом трьох років до визнання її судом екстремістською або терористичною. Заборона буде діяти п'ять років.

Також, відповідно до закону, протягом трьох років з дня рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації не зможуть бути обрані особи, що перебували або працювали в таких організаціях на рядових посадах і допомагали її роботі в термін, що починається за рік до судового рішення.

Закон вступає в силу з моменту його офіційного опублікування.

Передісторія: Законопроект був внесений до Держдуми незабаром після того, як прокуратура Москви вимагала визнати ФБК Олексія Навального екстремістською організацією. ЗМІ стали називати ініціативу "законом проти ФБК".

Спочатку в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми, проте до другого читання внесли поправки, які розповсюджують заборону на вибори всіх рівнів.