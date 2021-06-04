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Двоє німців незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна в Євросоюзі - ДПСУ

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:28

Прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які не велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу на кордоні. Прикордонний наряд, який прибув на місце, виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах.

Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить у ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково, зазначають прикордонники.

 

Наразі на іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону України.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба


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