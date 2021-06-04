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На Волинській митниці викрили масштабну корупцію: знайшли $700 тисяч

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:37

Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупцію на Волинської митниці – за хабарі пускають через державний кордон вантажі без сплати митних платежів.

Джерело: ДБР та Державна митна служба

Деталі: Як з'ясувало бюро, схема організована співробітниками керівної ланки митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704 тисячі доларів.

Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника.

 

За даними Державної митної служби, йдеться про начальника митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейного.

Наразі йому інкримінується "Зловживання владою або службовим становищем", "Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї" та "Службова недбалість".

Держмитслужба повідомила, що Бурдейний також був серед 100 працівників митниці, відсторонених від виконання обов’язків після засідання РНБО 2 квітня. Але термін відсторонення збіг, і Бурдейний повернувся до служби.

Крім того, Бурдейний брав участь у конкурсі на посаду керівника Волинської митниці, однак не пройшов співбесіду на доброчесність.

Українська правда
Теми: митницякорупціяхабарВолинська область


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