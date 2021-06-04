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МОЗ повідомив, скільки вакцин проти COVID-19 довелося утилізувати

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:04

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що станом на 30 травня утилізували 742 дози вакцини в рамках вакцинації проти COVID-19.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У відомстві повідомили, 742 дози розбили чи пошкодили, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.

Розподіл за виробниками:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;
  • Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;
  • AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

Водночас, у міністерстві не змогли відповісти скільки коштів втратили через невикористання цих доз, тому що "інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною".

У МОЗ зазначили, що "прогнозований показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, для 10-20 дозних рідких вакцин - до 25%".

Читайте також: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: МОЗвакцинаціякоронавірусCovid-2019


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