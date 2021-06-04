Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ повідомив, скільки вакцин проти COVID-19 довелося утилізувати

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:04
МОЗ повідомив, скільки вакцин проти COVID-19 довелося утилізувати

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що станом на 30 травня утилізували 742 дози вакцини в рамках вакцинації проти COVID-19.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У відомстві повідомили, 742 дози розбили чи пошкодили, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.

Розподіл за виробниками:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;
  • Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;
  • AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

Водночас, у міністерстві не змогли відповісти скільки коштів втратили через невикористання цих доз, тому що "інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною".

У МОЗ зазначили, що "прогнозований показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, для 10-20 дозних рідких вакцин - до 25%".

Читайте також: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗвакцинаціякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
МОЗ
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: