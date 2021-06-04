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На балансі Укрзалізниці знайшли двох ведмедів, тепер вони емігрують

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:11
Фото mapme.club

На балансі Запорізької дитячої залізниці виявили двох ведмедів, тепер Укрзалізниця передасть їх зоопарку у Нідерландах.

Джерело: в.о. голови правління УЗ Іван Юрик у Facebook  

Пряма мова: "Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але на ведмедів точно не очікував. Та це історія зі щасливим фіналом.

Двох клишоногих, які якимось дивом (та ще історія) опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo. Це у місті Ренен, Нідерланди".

Деталі: Юрик додав, що ведмедям гарантують комфортне проживання з басейном та водоспадом, а всі витрати на трансфер та утримання візьме на себе зоопарк.

За його словами, пошук нового дому для ведмедів тривав кілька років, але центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялись їх прийняти до себе через відсутність місць.

Юрик зазначив, що зараз проходять "кола бюрократичного пекла" та опрацьовують механізм передачі тварин.

Передбачається, що вже у вересні ведмеді будуть жити у закордонному зоопарку.

Українська правда
Теми: Укрзалізниця


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