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У Харкові евакуюють 14 лікарень: повідомили про мінування

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:36
У Харкові евакуюють 14 лікарень: повідомили про мінування
Фото поліції

У Харкові евакуюють персонал і пацієнтів 14 лікарень у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: поліція Харківської області у Telegram

Дослівно: "Поліція перевіряє інформацію про мінування 14 об’єктів у Харкові".

Деталі: Повідомлення про закладення вибухівки у медичних закладах міста надійшло вранці на електрону пошту одного з підрозділів поліції.

Наразі на місцях подій працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Правоохоронці обстежують будівлі та евакуюють персонал і пацієнтів.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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