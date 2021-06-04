У Харкові евакуюють 14 лікарень: повідомили про мінування
П'ятниця, 4 червня 2021, 16:36
У Харкові евакуюють персонал і пацієнтів 14 лікарень у зв’язку з повідомленням про замінування.
Джерело: поліція Харківської області у Telegram
Дослівно: "Поліція перевіряє інформацію про мінування 14 об’єктів у Харкові".
Деталі: Повідомлення про закладення вибухівки у медичних закладах міста надійшло вранці на електрону пошту одного з підрозділів поліції.
Наразі на місцях подій працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронці обстежують будівлі та евакуюють персонал і пацієнтів.
Українська правда