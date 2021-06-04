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Міжнародна асоціація повітряного транспорту засудила заборону агентства ЄС літати над Білоруссю

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:43

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) засудила рішення Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) заборонити авіакомпаніям з ЄС літати над Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві асоціації, оприлюдненій у п’ятницю, 4 червня.

У заяві відзначається, що IATA закликала EASA зберігати критичне відокремлення між політикою і питаннями безпеки польотів.

"Авіаційну безпеку ніколи не слід політизувати. IATA засудила дії уряду Білорусі і закликала до незалежного розслідування.

Заборона європейським літакам використовувати повітряний простір Білорусі за допомогою безпекової директиви також є політизацією авіаційної безпеки. Це реакційний розвиток подій, що розчаровує", - заявив Віллі Волш, генеральний директор IATA.

За його словами, EASA слід скасувати свою заборону і дозволити авіакомпаніям управляти безпекою польотів з їхньою звичайною оцінкою експлуатаційних ризиків.

3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

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Теми: БілорусьЄСавіасанкції


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