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ЄС закрив небо для авіакомпаній із Білорусі

П'ятниця, 4 червня 2021, 17:15
avianews.com

Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

"Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним судном, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники", - йдеться у заяві.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

Рішення набуде чинності опівночі 5 червня.

Нагадаємо, 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Як відомо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: БілорусьавіаЄС


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