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РНБО в таємному режимі схвалила рішення щодо інтеграції в НАТО

П'ятниця, 4 червня 2021, 18:16

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п'ятницю у таємному режимі розглядала питання поглиблення інтеграції України в Північноатлантичний альянс (НАТО) й ухвалила низку відповідних рішень.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Друге питання на порядку денному сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору... Питання розглядали таємно, ухвалено всі відповідні рішення, рішення ухвалювали одноголосно", - розповів Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю

Загалом на засіданні РНБО в п'ятницю було розглянуто вісім різних питань.

Нагадаємо, саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі, Україну, як і інших партнерів, не запрошували.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує на ухвалення рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на червневому саміті, оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

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Теми: РНБОНАТОУкраїна


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