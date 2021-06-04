Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РНБО в таємному режимі схвалила рішення щодо інтеграції в НАТО

П'ятниця, 4 червня 2021, 18:16
РНБО в таємному режимі схвалила рішення щодо інтеграції в НАТО

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п'ятницю у таємному режимі розглядала питання поглиблення інтеграції України в Північноатлантичний альянс (НАТО) й ухвалила низку відповідних рішень.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Друге питання на порядку денному сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору... Питання розглядали таємно, ухвалено всі відповідні рішення, рішення ухвалювали одноголосно", - розповів Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю

Загалом на засіданні РНБО в п'ятницю було розглянуто вісім різних питань.

Нагадаємо, саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі, Україну, як і інших партнерів, не запрошували.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує на ухвалення рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на червневому саміті, оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Читайте також - План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: